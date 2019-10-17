2019-10-17T17:20:24+03:00
Происшествия

Не ожидала подставы от друга: в Екатеринбурге эксперт МВД продавала наркотики в клубе Chili

На девушку завели уголовное дело, а ее друг отделался административным штрафом
Олег ГАЛИМОВ
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Девушке грозит реальный срокДевушке грозит реальный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге поймали на распространении гашиша 22-летнюю сотрудницу свердловского главка полиции. Девушка работала в дежурной части ГУ МВД главным экспертом.

Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 14 октября девушка находилась в клубе Chili и решила предложить запрещенное вещество своему другу. В свою очередь парень решил сдать подругу полиции и сообщил обо всем в ближайшее отделение.

Факт задержания подтвердил и официальный представитель главка Валерий Горелых.

- Речь идет об очередной успешной операции наших сыщиков. Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОП № 14 и №15 УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области выявлен факт незаконного оборота наркотиков. В совершении противоправного деяния подозревается гражданская служащая дежурной части, 1997 года рождения. Сыщики задержали женщину 14 октября в 19:50 в подъезде жилого дома по улице Индустрии в столице Среднего Урала при сбыте гашиша массой 0,59 граммов. В ходе дальнейшей работы с ней оперуполномоченными был выявлен еще один аналогичный эпизод, когда она реализовала наркотическое средство массой 0,11 граммов, - пояснил Горелых.

В момент ареста госслужащая находилась вне рабочее время, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК (Хранение и распространение наркотиков).

- Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение об увольнении предателя интересов службы из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с утратой доверия. Отмечу, работа по изобличению недобросовестных сотрудников собственными силами в гарнизоне полиции не прекращается ни на одни сутки. Только с начала 2019 года сыщиками из подразделения УСБ регионального главка МВД выявлено 46 должностных лиц различного ранга, совершивших 51 преступление. По всем этим материалам ОВД Следственным комитетом возбуждены и расследуются уголовные дела, - резюмировал полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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