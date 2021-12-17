Свердловчане зимой стали чаще ездить на работу на общественном транспорте

Больше половины опрошенных свердловчан добираются до работы на общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области зимой стали чаще ездить на работу на общественном транспорте. Об этом рассказали в служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Среди опрошенных свердловчан 51% добираются на работу на троллейбусах, автобусах и трамваях.

- Интересно, что летом такой вариант предпочитали лишь 31%. Чаще всего общественным транспортом пользуются представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Рабочий персонал», - рассказали в пресс-службе hh.ru.

На автомобиле добираться до работы предпочитают 31% свердловчан. В этом случае также оказалось, что с приходом холодов больше жителей региона пересели на транспорт - летом на машине до работы добирались 21% опрошенных. Чаще всего на машине передвигаются представители сферы автобизнеса.

Исключительно пешком на работу ходят 22% жителей региона (летом - 12%), обычно это сотрудники безопасности и медики. Другие варианты, такие как велосипед, электросамокат и такси, к зиме стали менее популярными - сейчас их выбирают лишь 6%, тогда как летом - 28%.

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