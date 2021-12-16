В Екатеринбургском зоопарке показали, куда переехала белая медведица Айна

Временное жилище Айны находится на служебной территории, куда нельзя заходить посетителям. Фото: страница Екатеринбургского зоопарка в Instagram

В Екатеринбургском зоопарке показали, куда переехала на время белая медведица Айна, пока строится ее новый просторный вольер. Сейчас животное находится в модуле временного содержания, где у нее есть берлога, место для отдыха и приемов пищи, а также территория для прогулок.

- Он состоит из трех надежно закрепленных между собой металлических клеток, одна из которой оборудована под берлогу, вторая – совмещает место для отдыха на открытой площадке («веранда» с деревянным настилом) и место для приема пищи, - говорится в сообщении зоопарка на странице в Instagram.

Вся конструкция ограждена бетонными плитами. Фото: страница Екатеринбургского зоопарка в Instagram

Третья клетка отведена под место для прогулок. При этом во временное жилище Айны провели воду и сделали там систему водоотведения. Благодаря этому медведица может принимать душ. Также это помогает хорошо убирать ее клетку. Также жилище утеплили внутри, чтобы не было сквозняков.

Вся конструкция ограждена бетонными плитами. Они делают место безопасным для животного и персонала зоопарка. Временное жилище Айны находится на служебной территории. Посетителям сюда заходить нельзя. Круглосуточно ведется видеонаблюдение.

Сотрудники зоопарка отмечают, что из-за переезда аппетит у Айны не ухудшился. Фото: страница Екатеринбургского зоопарка в Instagram

Днем медведицы любит отдыхать в берлоге, пол и стены которой отделаны брусом из натурального дерева. Лежанка Айны покрыта периной из ароматной соломы и еловых веток. В утреннее время медведица выходит на завтрак. Она ест курицу с творогом и овощи с фруктами.

На ужин, который проходит после прогулки, медведица получает большой кусок говядины или рыбы, а на сладкое – листья салата, тыкву или огурец. Сотрудники зоопарка отмечают, что из-за переезда аппетит у Айны не ухудшился.

Реконструкцию вольера для белых медведей планируют завершить к апрелю 2022 года. На территории оборудуют три бассейна и сделают стеклянные стены, через которые гости зоопарка смогут смотреть, как мишки плавают. Кроме того, у медведей будут комфортабельные берлоги.