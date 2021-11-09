В новом вольере для белых медведей в зоопарке Екатеринбурга сделают три бассейна и стеклянные стены

Хатанга должна заменить белого медведя Умку, погибшего летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский зоопарк во вторник, 9 ноября, посетил глава города Алексей Орлов. Он решил проверить, как идет строительство нового вольера для белых медведей. Его начали возводить после того, как Московский зоопарк согласился передать уральским коллегам молодую белую медведицу Хатангу. Ее должны привезти уже в следующем году.

Хатанга попала в столичный зоопарк с архипелага Северная Земля, после того, как ее маму убили браконьеры. Ранее в Екатеринбургском зоопарке умер от болезни свой белый медведь - Умка. Он прожил 25 лет.

- Когда скончался Умка, многие горожане, кто в зоопарк ходил с детства, это восприняли, как личную трагедию. Медведя любили, к нему привыкли, но, к сожалению его не стало, - рассказывает глава города. - По нормативам содержания былых медведей, принятыми организациями, которые поддерживают развитие популяции белых медведей - 150 квадратных метров минимум вольер на одну особь. Старый вольер позволял содержать двух белых медведей и уже был практически непригодный для их содержания. Поэтому когда встал вопрос о новом медвежонке, естественно встал вопрос о реконструкции вольера.

Площадь нового вольера составит более 700 квадратных метров и сможет принять четырех медведей. Но пока в зоопарке планирует держать только двух.

- В новом вольере у медведей будет возможность размножаться, а у горожан будет возможность смотреть, как белые медвежата растут, - отметил Алексей Орлов.

Сейчас работы на площадке в самом разгаре. Кстати, вольер для белой медведицы строится за счет городского бюджета, а также фонда, учрежденного «Роснефтью». Реконструкцию оценили в 35 миллионов рублей.

- В этом году мы используем для строительства деньги из нашего бюджета, а со следующего деньги Роснефти, - рассказал мэр Екатеринбурга.

По словам директора зоопарка, в этом году будут закончены все бетонно-кирпичные работы.

- Строительство ведется по графику, со строгим соблюдением всех технологий - содержание белых медведей требует особых условий. Я абсолютно уверен, что весной следующего года мы получим вольер для содержания белых медведей, - отметил Алексей Орлов.

Реконструкцию вольера планируют завершить к апрелю 2022 года. На территории оборудуют три бассейна и сделают стеклянные стены, через которые гости зоопарка смогут смотреть, как белые мишки плавают.

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