Алексей Орлов: белая медведица появится в зоопарке Екатеринбурга благодаря «Роснефти»

Умка прожил в Екатеринбургском зоопарке 25 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белая медведица Хатанга, которой предстоит поселиться в зоопарке Екатеринбурга, привезут уже в следующем году. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов. По его словам с переездом животного и строительством новых вольеров для белых медведей поможет нефтяная компания «Роснефть» которую возглавляет Игорь Сечин.

- Я лично вел переговоры с директором Московского зоопарка Светланой Окуловой, - говорит градоначальник. – Она заверила, что Екатеринбург не останется без медвежонка, при условии, если мы сделаем новый вольер. У нас достигнута договоренность с фондом, который учредила компания «Роснефть». Наша часть в бюджете предусмотрена, но подтверждена и доля софинансирования от «Роснефти». Благодаря этому мы уже приступили к реконструкции вольера. Это будет очень хороший современный вольер. Думаю, в следующем году работы завершаться, и второй белый медведь у нас появится. Напомним, реконструкцию вольеров оценили в сумму около 35 миллионов рублей.

Хатанга сейчас находится в Московском зоопарке. Туда она попала с Большевик архипелага Северная Земля, так как ее маму погубили браконьеры.

Переговоры о белой медведице начались после того, как в Екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь Умка. Он Был любимцем публики и прожил 25 лет. Смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг.