Переезд пока не обсуждается: зоопарк Екатеринбурга ищет деньги на новые вольеры для белых медведей и тигров

Сейчас белые медведи живут в вольере советских времен, который не соответствует современным нормам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, в ближайшие годы екатеринбургский зоопарк точно никуда не переедет. Об этом сегодня директор учреждения рассказала депутатам Гордумы, посвятившим зоопарку свое выездное заседание.

О том, чтобы перенести его из центра города на окраину, заговорили еще в 2015 году. Тогда на выставке Иннопром группа «Синара» договорилась с администрацией города работать сообща для его создания. Хотели сделать новый зоопарк в 20 раз больше прежнего – 55 гектаров против 2,7. На его территории свободно бы гуляли больше 70 краснокнижных животных. А вместо вольеров фауна обитала бы в специальных павильонах, имитирующих различные климатические условия – зайдешь в один, окажешься в Африке, зайдешь в другой, попадешь в Австралию.

Директор зоопарка Светлана Прилепина (в центре) сегодня провела экскурсию по нему для депутатов городской Думы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Построить все это хотели рядом с выставочным центром Екатеринбург-ЭКСПО. Причем стройку должны были начать еще в 2020-м. Но в 2019 году власти города объявили, что тот участок отходит под строительство деревни Универсиады, а для зоопарка в том же районе подыщут другое место. Сегодня же стало известно, что если гигантский зоопарк и появится когда-нибудь в Екатеринбурге, то точно совсем в другом районе.

- Проект, заявленный «Синарой», был отправлен в Москву на экспертизу, - объясняет Светлана Прилепина, директор зоопарка. - Мы получили ответ на пяти страницах. Нам не сказали «Нет», но сказали, что для размещения зоопарка надо поменять глиссаду взлетной полосы у самолетов (аэропорта «Кольцово», который находится неподалеку, - Прим. Ред.), надо убрать испытания моторов гражданской авиации рядом, осушить болота... То есть, фактически, для нахождения животных то место чрезвычайно неблагополучное.

Депутаты Гордумы провели в зоопарке выездное заседание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом зоопарке отмечают, что хотели бы сохранить территорию в центре Екатеринбурга, так как через десять лет исполнится ровно век, как зоопарк работает на ней. На этом также настаивали московские и европейские эксперты, которые исследовали возможности зоопарка для переезда.

В заключении они указали, что зоопарков, с такой длинной историей в стране единицы и поэтому площадку в центре города лучше сохранить хотя бы для научно-исследовательской и просветительской работы. Но в зоопарке не исключают, что вместо полноценного переезда однажды у них просто может появиться вторая большая площадка для содержания крупных животных, копытных и зверей из нашего края.

- Программным советом городским сейчас сформировано задание для Главархитектуры по поиску новой площадки. Мы включены в рабочую группу по этому вопросу. Участвуем активно. Сейчас стандарты поменялись и чрезвычайно серьезные требования к содержанию животных предъявляются. Поэтому сейчас пока идет поиск площадки. В этой ситуации переезд вообще не обсуждается, - добавляет Светлана Прилепина.

Эскиз проекта реконструкции вольера для белых медведей. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Между тем старые новости о грядущем переезде помешали зоопарку найти деньги для строительства новых современных вольеров для белых медведей и амурских тигров. В 2019 году в России были приняты новые нормы по содержанию животных, которым старые вольеры 70-х годов уже не соответствуют.

- По вольерам для белых медведей мы обращались в «Роснефть», - говорит директор Екатеринбургского зоопарка. - Изначально они нас очень сильно поддерживали, но затем прошла волна информации о строительстве нового зоопарка и это их сильно останавливало.

Эскиз проекта реконструкции вольера для белых медведей. Фото: Екатеринбургский зоопарк

По проекту, в новых вольерах для белых медведей открытые помещения станут больше на 22 квадратных метра. А внутренние – на 3,7. Появится два дополнительных бассейна, а наблюдать за животными можно будет сразу с трех точек – с земли, из-под воды и сверху. Причем, чтобы не нервировать медведей, наблюдательные точки будут замаскированы под расщелины во льду.

Эскиз проекта реконструкции вольера для белых медведей. Фото: Екатеринбургский зоопарк

- Цена проекта – 35 миллионов рублей, - добавляет Светлана Прилепина. – По вольеру для амурских тигров эскизный проект еще в работе. Его стоимость 25-28 миллионов. Наши медведи и тигры хорошо содержатся в приспособленных помещениях, построенных в советский период по старым нормам. До новых норм мы немного не дотягиваем. К 1 января 2022 года нужно уже им соответствовать. И в такой ситуации оказались все зоопарки России. Сегодня в правительстве России решается вопрос о переносе крайнего срока, когда зоопарки уже должны соответствовать нормам.

Такой кованой оградой хотят заменить бетонный забор, который сейчас тянется по правую сторону от главного входа в зоопарк. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Также в Екатеринбургском зоопарке сейчас ищут деньги для реконструкции ограды вдоль улицы Мамина-Сибиряка. С левой стороны от входа она сделана из красного кирпича и кованных элементов, а с правой это просто бетонная ограда, как на стройплощадке.

- Есть мечта, чтобы правая половина была не хуже левой, - говорит Светлана Прилепина. – У нас есть эскизный проект – хотим сделать ее целиком из кованного металла, так как кирпичный забор сделать там очень сложно из-за сетей, идущих под землей. Надо 7,5 миллионов рублей.