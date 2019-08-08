Для нового зоопарка Екатеринбурга в будущем районе Новокольцовский подыщут другое место

Екатеринбург начинает готовиться к Универсиаде 2023 года. О том, что пройдет она именно в столице Урала стала известно еще 2 июля в ходе заседания исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта.

Так, сегодня стало известно, что мэрия Екатеринбурга дала добро группе «Синара» на разработку проекта планировки территории деревни Универсиады.

– Вчера постановление об этом было подписано, опубликуют его в течение пары дней, – подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Изначально ее хотели возвести в районе ВИЗ-Правобережный, но этим летом планы изменились и теперь строить деревню будут в районе Новокольцовский (появится рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»). Также сегодня стало известно, что из-за этого новый зоопарк, который планировалось построить в этом районе, немного изменит свое местоположение.

– Да, ранее на этой территории планировалось размещение зоопарка. Он разместится в этом же микрорайоне, но немного в другом месте, – уточнили в мэрии.

Зоопарк появится в новом микрорайоне - Новокольцовский. Фото: Синара Девелопмент

О том, что в Екатеринбурге в Новокольцовском районе появится новый зоопарк стало известно еще в 2015 году. Тогда на Иннопроме группа «Синара» и городские власти договорились объединить усилия для его создания.

По площади он должен быть в 20 раз больше действующего зоопарка – 55 гектаров против 2,7! На этой территории разместятся порядка 70 видов животных, в том числе и те, что занесены в Красную книгу.

Что любопытно, животные будут жить не в вольерах, а в специальных павильонах, повторяющих условия Африки, Австралии, Южной и Северной Америки... В них теплокровные звери даже суровой уральской зимой будут чувствовать себя комфортно. Также в зоопарке появится специальный научный центр для исследований, ветеринарный центр, операционный и карантинный блок.

Зоопарк будет гигантским - 55 гектар. Фото: Синара Девелопмент

Несмотря на то, что место, в котором будет построен зоопарк, изменится, его первую очередь все равно планируют построить к 2023 году, то есть к трехсотлетнему юбилею Екатеринбурга.

– В настоящее время создана рабочая группа, в которую вошли специалисты администрации, делового сообщества города и эксперты, – пояснили в пресс-центре Группы «Синара». – Задача рабочей группы определить этапы и механизмы реализации инвестиционного проекта строительства нового зоопарка. Инвестиционная стоимость строительства нового зоопарка может быть определена на основании разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. Выбор подрядчика для проектирования и строительства объекта будет осуществляться администрацией Екатеринбурга в соответствии с муниципальным и федеральным законодательством.