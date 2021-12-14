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Общество14 декабря 2021 19:50

В больницу Екатеринбурга завезли новый компьютерный томограф

Оборудование используется для лечения больных COVID-19
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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У оборудования минимальное облучение. Фото: Минздрав Свердловской области

У оборудования минимальное облучение. Фото: Минздрав Свердловской области

В екатеринбуржскую больницу №14 завезли новый компьютерный томограф. Как сообщает Министерство Свердловской области оборудование используется для лечения больных COVID-19.

- Компьютерный томограф полностью настроен для работы и подключён к внутренней сети больницы, − рассказал врач-рентгенолог Евгений Попов.

У оборудования минимальное облучение, оно на начальных стадиях выявляет патологии легких, брюшной полости, головного мозга, а также сосудов, в том числе опухолевые процессы.

Ранее в свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу закупили новое оборудование на 16 миллионов. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения последней покупкой в СОКПБ стали мониторы для получения наиболее полной информации о физическом состоянии пациентов реанимации.