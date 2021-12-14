В свердловскую психбольницу закупили новое оборудование на 15 миллионов рублей

Мониторы выводят на экран все жизненно-важные показатели. Фото: Минздрав Свердловской области

В свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу закупили новое оборудование на 15, 66 миллионов. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения последней покупкой в СОКПБ стали мониторы для получения наиболее полной информации о физическом состоянии пациентов реанимации.

- В отличие от прежних, новые мониторы выводят на экран все жизненно-важные показатели состояния здоровья пациента в удобном для медперсонала формате. Плюс, они защищены от различных помех, создаваемых другими приборами, - рассказал главный внештатный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач СОКПБ Олег Сердюк.

В больнице также используются новые аппараты для внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности пациентов с тяжёлыми патологиями и бронхофиброскоп для точных результатов обследований при меньшей нагрузке на зрение.

Всего на техническое переоснащение отделений и филиалов СОКПБ за год было выделено больше 36 миллионов рублей.