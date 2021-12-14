В Екатеринбурге в автобусе пассажиры заметили мальчика-кондуктора

Мальчика-кондуктора заметили на маршруте, идущем от ТК КОР до улицы Бабушкина. Фото: vk.com/incekb

В Екатеринбурге пассажиры одного из автобусов заметили необычного кондуктора. Необычность его в… юности. По словам очевидцев, плату за проезд принимал и билеты раздавал несовершеннолетний мальчик. Об этом они рассказали сообществу Инцидент.Екатеринбург в социальной сети Вконтакте.

- Мальчик работает в автобусе кондуктором. Раздетый. Не одевается. Все ему говорят, а он не слушает, - цитируют очевидца по имени Светлана в группе Инцидент.Екатеринбург.

Автобус двигался от ТК «КОР» до улицы Бабушкина. По словам очевидцев это был маршрут, который обслуживает частное предприятие. Добавим, что в Екатеринбурге это не первый раз, когда в автобусе работает несовершеннолетний кондуктор. В 2019 году мы писали про семилетнего мальчика, который обилечивал пассажиров на одном из автобусных маршрутов.