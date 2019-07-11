«В свои каникулы он с утра на работе»: в одной из маршруток Екатеринбурга трудится семилетний кондуктор

В Екатеринбурге на одном из автобусных рейсов города работает ребенок. Журналист Антон Дербенев сообщил, что с высокой вероятностью, мальчик работает не с родственниками, а с кем скажет диспетчер.

– Аминджону семь лет, и в свои каникулы он уже с утра на работе, – написал он в Facebook. – Маршрут, на котором я езжу каждое утро на фабрику, не укомплектован штатом кондукторов на 100%, поэтому они в течение месяца перепрыгивают с одного борта на другой.

В соцсетях на информацию об Аминджоне отреагировали неоднозначно. Кто-то похвалил мальчика за трудолюбие, другие же осудили работодателей и родителей мальчика.

– В 7 лет у ребенка должно быть детство, он должен бегать и играть, а не зарабатывать родным на пропитание, - пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что поданному факту будет организована проверка.

– Пока мы не знаем, насильно заставили работать ребенка или нет. Поэтому какое-то мнение по этой истории озвучивать рано, - подчеркнули там.