2019-07-11T10:01:54+03:00
Общество

«В свои каникулы он с утра на работе»: в одной из маршруток Екатеринбурга трудится семилетний кондуктор

Вероятнее всего, мальчику приходится работать на разных маршрутах, а не с родителем
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Антон ДербеневФото: Антон Дербенев
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на одном из автобусных рейсов города работает ребенок. Журналист Антон Дербенев сообщил, что с высокой вероятностью, мальчик работает не с родственниками, а с кем скажет диспетчер.

– Аминджону семь лет, и в свои каникулы он уже с утра на работе, – написал он в Facebook. – Маршрут, на котором я езжу каждое утро на фабрику, не укомплектован штатом кондукторов на 100%, поэтому они в течение месяца перепрыгивают с одного борта на другой.

В соцсетях на информацию об Аминджоне отреагировали неоднозначно. Кто-то похвалил мальчика за трудолюбие, другие же осудили работодателей и родителей мальчика.

– В 7 лет у ребенка должно быть детство, он должен бегать и играть, а не зарабатывать родным на пропитание, - пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что поданному факту будет организована проверка.

– Пока мы не знаем, насильно заставили работать ребенка или нет. Поэтому какое-то мнение по этой истории озвучивать рано, - подчеркнули там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Подготовка кадров – одна из ключевых задач для формирования экономики будущего»
Меньше двух недель осталось до завершения регистрации для участия в международной конференции в рамках деловой программы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
Новости 24
Уральцы отправили почти тонну посылок с гуманитарной помощью пострадавшим в Иркутской области
В пострадавшей от урагана Кушве почти восстановили электричество
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
На Среднем Урале снизилась смертность населения
Фонари-деревья и мост через реку: на ИННОПРОМе показали проект новой набережной Исети
В Екатеринбурге предприниматель лишился холодильников из-за долга в 125 тысяч рублей
Страх и ненависть на ЖБИ: в Екатеринбурге закрыли вторую полосу Малышевского моста
На Урале из-за урагана без света осталось 274 дома
Гроза и солнце: что ждет Средний Урал в конце недели
«Вместе построили шалаш»: на Урале бабушка и внучка сутки блуждали по лесу и нашли дорогу обратно
Блогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади
«Будем платить за часы эксплуатации»: администрация Екатеринбурга планирует арендовать трамваи