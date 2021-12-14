Движение автобусов по улице Артинской открыли раньше срока

Автобусный маршрут № 57 начал следовать по прежней схеме движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во вторник, 14 декабря, раньше срока открыли движение автобусов по улице Артинской. На участке дороги шли работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, которые рабочие завершили досрочно.

- МУП «Водоканал» досрочно завершил работы в районе здания № 6б на улице Артинской, окончание которых было запланировано на 24 декабря 2021 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

С сегодняшнего дня автобусный маршрут № 57 «ДМБ № 9 - Пехотинцев - Елизавет» будет следовать по прежней схеме движения.

Напомним, в Екатеринбурге власти решили изменить схему движения по улице Горького и организовать одностороннее движение. Изменения коснутся участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева. В ближайшее время там появятся предупредительные знаки для автомобилистов.