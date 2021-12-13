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Общество13 декабря 2021 13:26

В Екатеринбурге изменится схема движения автомобилистов по улице Горького

Изменения коснутся участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подобные меры введены в целях повышения безопасности дорожного движения

Подобные меры введены в целях повышения безопасности дорожного движения

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге власти решили изменить схему движения по улице Горького и организовать одностороннее движение. Изменения коснутся участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева. В ближайшее время там появятся предупредительные знаки для автомобилистов. Постановление об этом подписал мэр города Алексей Орлов.

- Подобные меры введены в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий движения транспорта. Схема движения на улице Горького изменится уже через 20 дней, - говорится в постановлении Алексея Орлова.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на девять месяцев перекроют движение транспорта по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Движение ограничат с 3 января по 30 октября 2022 года. Администрация просит горожан отнестись с пониманием к перекрытию улицы и заранее планировать свой маршрут.