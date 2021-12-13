В Екатеринбурге на девять месяцев закроют движение по улице Новокольцовской

Движение ограничат с 3 января по 30 октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на девять месяцев перекроют движение транспорта по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Об этом сообщает мэрия.

- Это необходимо для реконструкции улицы Новокольцовской, - говорится в сообщении.

Движение ограничат с 3 января по 30 октября 2022 года. Администрация просит горожан отнестись с пониманием к перекрытию улицы и заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге временно закроют движение транспорта по улице Сурикова от улицы Авиационной до переулка Златоустовского. При этом участок перекроют на 1,5 года. Движение ограничат с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года. Закрытие будет связано со строительством коммунальных сетей на улице Сурикова. Строители будут заниматься тепловой, бытовой канализацией и водопроводом.