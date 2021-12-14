Житель Уралмаша, который год насиловал 6-летнюю девочку, оказался ее отцом

Следователи нашли дополнительные эпизоды в деле уралмашевского насильника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель района Уралмаш в Екатеринбурге, с августа 2015 по июль 2017 года совершавший насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент был всего 6 лет, оказался ее родным отцом. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах.

38-летний подозреваемый житель Екатеринбурга, жил отдельно от бывшей супруги и ребенка в одном из домов по улице Бакинских Комиссаров. Он регулярно приводил ребенка к себе домой и удовлетворял в извращенных формах свои сексуальные потребности. Об этом стало известно намного позже, когда ребенок подрос, сейчас девочке 12 лет.

Девочка и ее мать считаются вполне благополучной, пусть и неполной семьей, на учете в отделе ПДН школьница не состоит.

Сейчас известно как минимум о шести новых эпизодах по насильственным действиям в отношении собственного ребенка. По подозрению в ранее совершенном преступлении мужчина заключен под стражу еще летом этого года.