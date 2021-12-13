На Уралмаше мужчина пять раз изнасиловал шестилетнюю девочку

Следователи обнаружили пять дополнительных эпизодов Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время расследования уголовного дела в отношении 38-летнего жителя одного из многоквартиных домов по улице Бакинских Комиссаров на Уралмаше в Екатеринбурге следователи узнали о еще пяти преступных эпизодах.

Сотрудники СО СКР РФ Орджоникидзевского района расследовали уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» и установили, что подозреваемый помимо уже изобличенного злодеяния пять раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на момент совершения было всего 6 лет.

По данным источника «КП-Екатеринбург», насильственные действия мужчина совершал с августа 2015 года по декабрь 2016 года. Действовал он, по данным источника, умышленно, стремясь удовлетворить свои сексуальные потребности. При этом, использовал беспомощное состояние ребенка.

Девочка воспитывается в неполной семье, которая, впрочем, считается вполне благополучной. Следователи возбудили пять дополнительных эпизодов по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу за ранее совершенное преступление.