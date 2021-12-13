В Нижнем Тагиле на благоустройство двора на улице Ермака потратят почти 29 миллионов

Тротуары и дороги во дворе будут заасфальтированы, появятся новые парковочные места Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижнем Тагиле на обновление двора, который находится в границах домов 40, 40а, 42 и 44 на улице Ермака, выделят почти 29 миллионов рублей. Известно, что благоустройство проведет ООО ГК «Уралстройкомплекс». Планируется, что работы начнутся в апреле следующего года и завершатся в октябре. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Тротуары и дороги во дворе будут заасфальтированы, появятся новые парковочные места. Для детей установят качели и карусели, у подъездов — лавочки и урны. Также предусмотрен арт-объект в виде четырех ладоней, - уточняет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в этом году в Нижнем Тагиле завершилось благоустройство парка «Пихтовые горы», оъект сдали 15 октября. К этому времени подрядчики успели озеленить территорию, уложить тротуарную плитку. Было проложено больше пяти километров пешеходных и велодорожек. Всего площадь благоустройства составила порядка 34 гектаров.