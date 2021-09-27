В Нижнем Тагиле завершается благоустройства парка «Пихтовые горы»

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершается благоустройство лосапарка «Пихтовые горы», а также площади Танкостроителей, планируется, что оба объекта будут сданы до 15 октября. К этому времени подрядчики успели озеленить территорию, уложить тротуарную плитку. В «Пихтовых горах» проложили больше пяти километров пешеходных и велодорожек.

- Также в лесопарковой зоне сделали фотозону с ротондой, подготовили участки под детскую площадку, воркаут и спортивно-игровой комплекс для маломобильных групп населения. Оборудование для них завезут в начале октября, - отметили в пресс-службе Нижнего Тагила.

Всего площадь благоустройства составила порядка 34 гектаров. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев озаботился о том, что не все уральцы ценят усилия города, они ломают и воруют дорогостоящее оборудование. Планируется, что к охране объектов будут привлекаться бойцы «Росгвардии».