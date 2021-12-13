В микрорайоне Заречный в Екатеринбурге прорвало трубу и затопило улицу

Для устранения аварии нужно будет провести раскопочные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный произошла крупная коммунальная авария. У дома № 24 на улице Черепанова прорвало трубу, и разлилась вода. Видеозапись с места выложил паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

В МУП «Водоканал» подтвердили произошедшее. «КП-Екатеринбург» там рассказали, что воду перекрыли на улице Черепанова, 24. Также ее отключили с первого по восьмой подъезд в доме № 18 по этой же улице.

- Сегодня днем произошла авария на крупном водоводе диаметром 300 миллиметров. На месте работали две бригады, аварийный участок отключили. Наш цех благоустройства устранит последствия излива, - сообщили в «Водоканале».

Там отметили, что для устранения аварии нужно будет провести раскопочные работы. Они запланированы уже на завтра. К дому направили автоцистерну с водой.

Ранее прокуратура начала проверку после коммунальных аварий, которые произошли в минувшие выходные в нескольких районах Екатеринбурга. В субботу, 11 декабря, в дома квадрате улиц Ильича-Индустрии-Восстания-Победы-Космонавтов остались без света с 14:30 до 23:30. Также не работали светофоры на этом участке.

В этот же день в СНТ Шувакиш оборвало воздушно-кабельную сеть и 45 домов остались без электричества на восемь часов. А 12 декабря на теплосети. Из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались жители 22 многоквартирных домов на ЖБИ.

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