Прокуратура начала проверку после отключения света и отопления в нескольких районах Екатеринбурга

Без отопления и горячей воды остались жители 22 многоэтажек на ЖБИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после коммунальных аварий, которые произошли в минувшие выходные в нескольких районах Екатеринбурга. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- По всем фактам коммунальных аварий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны ресурсоснабжающих организаций при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, своевременности проведения ремонтных работ, оценку соблюдения законодательства при предоставлении гражданам коммунальных ресурсов, а также оценку работе аварийно-спасательных служб, - говорится в сообщении.

В субботу, 11 декабря, в дома квадрате улиц Ильича-Индустрии-Восстания-Победы-Космонавтов остались без света с 14:30 до 23:30. Прокуратура проверит отключение 28 подстанций в связи с аварийным сбоем. Также ведомство оценит организацию дорожного движения в период, когда были отключены светофоры.

В этот же день в СНТ Шувакиш оборвало воздушно-кабельную сеть и 45 домов остались без электричества на восемь часов. Кроме того, прокуратура проверит аварию, которая произошла 12 декабря на теплосети. Из-за нее без отопления и горячей воды остались жители 22 многоквартирных домов в микрорайоне ЖБИ.

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