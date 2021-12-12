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Общество12 декабря 2021 11:52

Специальная комиссия выясняет, почему случился блэкаут на Уралмаше и Эльмаше

Свет в домах пропал в субботу вечером
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Электричество вернулось в дома к ночи.

Электричество вернулось в дома к ночи.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Энергетики выясняют причины блэкаута, накрывшего в субботу Эльмаш и Уралмаш в Екатеринбурге. Так, «Россети Урал» создали специальную комиссию, чтобы разобраться в случившемся.

- О точных причинах технологического нарушения энергетики смогут сказать позже после работы специально созданной комиссии, - комментируют в пресс-службе «Россети Урал». - Это связано с достаточно сложной схемой электроснабжения этой территории города и разветвленной сетью коммуникаций различных собственников.

Электричество в домах на Уралмаше и Эльмаше пропало 11 декабря вечером. В течение двух часов свет вернулся в большую часть жилых домов.

- Восстановление электроснабжения остальных жителей энергетики проводили с контролем нагрузки на резервное оборудование и существующие кабельные линии вплоть до 23.36, - уточняют в «Россети Урал». - Сейчас все клиенты получают электроэнергию в полном объеме по резервным схемам. Идут ремонтные работы на поврежденном оборудовании.