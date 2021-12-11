Жители Уралмаша остались без света

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Вечером 11 декабря жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга остались без электричества. Причина нарушения электроснабжения пока неизвестна.

- Сегодня в 17:26 в сетях «Россети Урал» - «Екатеринбург» было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения жителей микрорайона Уралмаш, Орджоникидзевского района в квадрате улиц Ильича - Индустрии - Восстания - Победы - проспект Космонавтов. Бригада работает на месте, в течение двух часов потребители будут запитаны по резерву, - сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Пользователи социальных сетей также отмечают, что из ТЦ «Омега» вывели всех посетителей.

- Причины технического характера уточняются, - добавили в «Россети Урал».