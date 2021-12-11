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Происшествия11 декабря 2021 12:34

Мать «девочки из шкафа» осталась без адвоката

Из-за этого судебное заседание вновь пришлось отложить
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Опекуном малышки Полины стала бабушка.

Опекуном малышки Полины стала бабушка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карписке вновь отложили судебное заседание по делу Юлии Зыковой, которая пять месяцев держала в шкафу новорожденную дочь Полину.

Ей предъявлены обвинения по трем статьям УК: «Оставление в опасности», «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости, «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с издевательством и мучениями для потерпевшего» и статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

- У Зыковой заболел адвокат, поэтому судебное заседание пришлось отложить, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда Карпинска. – Она должна заключить новое соглашение, или ей предоставят бесплатного адвоката.

О «девочке из шкафа» стало известно в октябре 2020 года, когда малышку нашли друзья Зыковой. Несколько месяцев девочка провела в Доме ребенка, но теперь ее опекуном является бабушка. Сейчас Юлия Зыкова на свободе.