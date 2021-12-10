В Екатеринбурге несколько месяцев ищут пропавшего 60-летнего мужчину

В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге пропал 60-летний Хайдаров Тахир Худайбердаевич. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 ноября 2021 года. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку, серую кепку, черные ботинки и темно-серые штаны.

Особые приметы:

Рост: 157 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: черные с проседью

Цвет глаз: карие

Уралец пропал 21 ноября. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Если вы знаете, где может находиться Хайдаров Тахир Худайбердаевич, сообщите инфоргу поиска Наталье 89043831748 или по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, что в Екатеринбурге волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 85-летнего Мартюшева Геннадия Афанасьевича. Дедушка пропал в понедельник, 29 сентября. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.