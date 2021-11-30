В Екатеринбурге пропал 85-летний дедушка

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 85-летнего Мартюшева Геннадия Афанасьевича. Дедушка пропал в понедельник, 29 сентября. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

- Был одет в темно-зеленую куртку, темно-зеленый свитер, синие спортивные штаны, коричневые ботинки, черную шапку, - сообщается в ориентировке на поиск.

Приметы:

Рост: 157 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: седые, короткая стрижка

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Мартюшев Геннадий Афанасьевич, сообщите инфоргам поиска Анастасии 89506396666 , Наталье 89321228944 или по телефонам, указанным в ориентировке.