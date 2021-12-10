В Екатеринбурге жители Южного Автовокзала остались без света

В 16:24 большинство потребителей подключили к электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители домов в районе Южного Автовокзала остались без света. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в «Россети Урала».

- Произошло частичное ограничение электроснабжения бытовых потребителей Чкаловского района в квадрате улиц Циолковского -Чайковского-Белинского, - сообщили там.

Причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Специалисты не исключают, что это произошло в результате внешнего вмешательства. Точную причину выяснят в ходе проверки.

По данным «Россети Урала», в 16:24 большинство потребителей подключили к электроэнергии. В течение часа должны были запитать остальных.

Ранее, 14 сентября в центре города, в Парковом районе, на Ботанике и в Верх-Исетском районе пропал свет. В городе были обесточены светофоры и образовались большие пробки. В центре Екатеринбурга произошли минимум пять ДТП. Света не было в офисах и жилых зданиях. Также на час встало движение трамваев и троллейбусов. В 12:13 удалось восстановить электроснабжение.

Причиной отключения электричества в нескольких районах Екатеринбурга стало повреждение кабеля на воздушной линии во время незаконной вырубки деревьев в Юго-Западном лесопарке.

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