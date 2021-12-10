Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловский главк МЧС опубликовал фотографию пожара в поселке Баранчинском, где утром 9 декабря сгорел дом семьи Александра Баусова. Позже тело мужчины и его жены нашли в квартире на улице Победы. По предварительной информации, супруги покончили с собой.

- На площади 168 квадратных метров сгорел автомобиль Daewoo Nexia, повреждены надворные постройки, кровля, стены частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. В 04:16 огонь локализован, в 04:48 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10:35, - отмечают в ведомстве.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, тела Александра и его жены обнаружили полицейские.