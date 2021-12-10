Тела семьи нашли в квартире на улице Победы. Фото: Лев ИСТОМИН

В поселке Баранчинский Кушвинского городского округа обнаружили тела 49-летнего местного жителя Александра Баусова и его 51-летней супруги. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых структурах. Известно, что утром у семьи Баусовых в результате пожара погиб домашний скот. Возгорание произошло в частном секторе на улице Павлика Морозова.

- Из-за замыкания проводки погибли 10 коз, пять гусей и курицы. Хозяева пытались спасти животных, но безрезультатно. Женщина получила незначительные ожоги, - отмечает инсайдер.

Пожар уничтожил дом семьи Баусовых. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После случившегося семья перестала выходить на связь. После обеда полиция пришла в квартиру матери Александра (женщина скончалась в августе) на улице Победы. В жилище были найдены тела мужа и жены.

- Предположительно, смерть не носит криминального характера. Точная причина станет известна после экспертизы. Квартира была закрыта изнутри, - добавил источник.

По данным МЧС, площадь пожара составила 168 квадратных метров. Пожар уничтожил деревянный дом, а также автомобиль Daewoo Nexia.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. В 04:16 огонь локализован, в 04:48 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10:35, - отмечают в МЧС.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.