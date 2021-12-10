Приставы забрали у уральца Jaguar XJ за долг в 26 млн рублей

Если в ближайшее время екатеринбуржец не начнет погашать задолженность, то авто отправят на оценку и продадут на торгах. Фото: ГУФССП по Свердловской области
Судебные приставы изъяли у екатеринбуржца машину Jaguar XJ. Он взял заем на крупную сумму, но не проводил оплату по договору, сообщает ГУФССП по Свердловской области.
- Гражданин 1985 года рождения скрывался от сотрудников службы судебных приставов, не исполнил их законные требования. Судебные приставы установили, что мужчина является владельцем машины Jaguar XJ, - говорится в сообщении.
Житель Екатеринбурга задолжал больше 26 миллионов рублей. Однако должник скрывал свое авто. Машину объявили в исполнительный розыск. Судебные приставы нашли ее в центре города на улице Радищева. Jaguar XJ стоял на парковке одного из многоквартирных домов.
Машину описали и арестовали. Ее передали на ответственное хранение. Если в ближайшее время екатеринбуржец не начнет погашать задолженность, то авто отправят на оценку и продадут на торгах в ТУ «Росимущество».
Ранее приставы в Екатеринбурге нашли должницу на сайте объявлений и арестовали ее машину Audi A5. Женщина задолжала больше 500 тысяч рублей по 25 исполнительным производствам. Пристав случайно нашел в интернете ее объявление о продаже детской машинки Lexsus. Он узнал у продавца, где можно посмотреть товар. Во дворе названного дома и нашли Audi A5. Автомобиль описали и арестовали.
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