Приставы арестовали машину екатеринбурженки, вычислив ее по объявлению о продаже детского Lexus

Если девушка не начнет погашать долги, имущество будет передано на оценку и его реализуют. Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы нашли должницу на сайте объявлений и арестовали ее машину. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.
- Судебные приставы арестовали у екатеринбурженки автомобиль Audi A5 за задолженность по 25 исполнительным производствам с суммой долга порядка 588 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Приставам поступил исполнительный документ о взыскании задолженности. Екатеринбурженка должна была как юридическое лицо около 250 тысяч рублей по налогам и сборам. Также у нее были 18 неоплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Судебные приставы выяснили, что девушка владеет мотоциклом Harley-Davidson и машиной Audi A5. Однако местоположение должницы установить было трудно, так как она не жила по месту регистрации.
Пристав узнал у продавца, где можно посмотреть детскую машинку. Фото: ГУФССП по Свердловской области
Пристав случайно нашел в интернете ее объявление о продаже детской машинки Lexsus. Он узнал у продавца, где можно посмотреть товар. Во дворе названного дома и нашли Audi A5. Автомобиль описали и арестовали. Машину передали на хранение специализированной организации. Если девушка не начнет погашать долги, имущество будет передано на оценку и его реализуют.
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