На Эльмаше идет снос двух аварийных домов

Здания построены в 1945 и 1941 годах. Фото: Администрация Орджоникидзевского района

9 декабря рабочие приступили к сносу аварийных домов на улице Шефской в Екатеринбурге. Как сообщает Администрация Орджоникидзевского района, здания построены в 1945 и 1941 годах.

- Оба строения были признаны аварийными межведомственной комиссией по оценке жилых помещений, расположенных на территории Екатеринбурга, - рассказали в Администрации.

Ранее на Эльмаше уже снесли дома на Краснофлотцев, Шефской, Ломоносова, Сибирка и поселке Садовый. В ближайшее время рабочие снесут еще четыре аварийных объекта.

Напомним, что в Екатеринбурге вновь идет подготовка к реконструкции гостиницы «Исеть». Предполагаемым покупателем будет холдинг «Деловой дом на Архиерейской». Предполагаемый покупатель находится в рабочем диалоге с органами власти.