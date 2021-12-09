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Общество9 декабря 2021 10:13

В Нижнем Тагиле откроется первый «Макдоналдс»

Он появится в 2022 году на Гальянке
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Открыть точку хотят на Уральском проспекте

Открыть точку хотят на Уральском проспекте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле откроется первый в городе ресторан фастфуда «Макдоналдс». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

Открыть точку хотят в микрорайоне Гальяно-Горбуновский на Уральском проспекте. Кафе разместится на пустыре между домами № 54 и № 58.

- Это запланировано на 2022 год. Там достаточно большая проходимость. Оживленный район. Инвестиция будет хорошая, - отметили в администрации Нижнего Тагила.

Сейчас в городе есть четыре точки «Бургер Кинг» и два кафе KFC.

Ранее, 26 ноября, в Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вновь заработал ресторан Friends. Точку временно закрывали в октябре. Сейчас ресторан не просто возобновил работу, но и планирует открыть филиал на Уралмаше.

Также 24 ноября стало известно, что в Екатеринбурге закрывается ресторан «Труффальдино». Причина закрытия до сих пор неизвестна. Руководители заведения отказались комментировать ситуацию.