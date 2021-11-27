В Екатеринбурге снова открылся ресторан Friends в «Гринвиче»

Ресторан вновь открылся в "Гринвчие", об этом сообщила команда ресторана Friends Фото: страница в instargram Friends

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вновь заработал ресторан Friends. Об этом команда заведения сообщила 26 ноября на странице в Instagram.

–Мы ждем вас с нетерпением и всегда с радостью и быстро доставим ваши блюда, – говорится в посте.

Friends в ТЦ «Гринвич» и на улице Победы, 14А в ТЦ «Victory Mall» временно закрывали в октябре. Сейчас ресторан не просто возобновил работу, но и планирует открыть филиал на Уралмаше.

Недавно, 24 ноября стал известно, что закрывается ресторан «Труффальдино». Причина закрытия до сих пор неизвестна. Руководители заведения отказались комментировать ситуацию. В связи с закрытием на все блюда из меню действовала скидка 30%.