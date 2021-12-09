На Урале сформировали новый состав избирательной комиссии

Председателя, его заместителя и секретаря выберут на первом заседании нового состава из назначенных членов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сформировали новый состав избирательной комиссии. Половину членов выбрали депутаты Заксобрания, а другую половину назначил губернатор Евгений Куйвашев, об этом сообщает региональный Избирком.

- Новый состав приступит к работе после 16 декабря 2021 года, когда истечет срок полномочий действующего состава, - говорится в сообщении.

Депутаты свердловского Законодательного собрания выбрали в комиссию Ирину Бастрикову, которую им предложил ЦИК, Антона Безденежных от ЛДПР, Игоря Буртова от «Партии роста» и Ирину Виноградову от партии «Новые люди». Также в новый состав вошли Сергей Голубев от КПРФ, Анна Салангина от «Справедливой России» и Константин Юферев от «Единой России».

Куйвашев указом назначил в региональную избирательную комиссию Анну Абсалямову, Елену Клименко, Игоря Рузакова, Алексея Галяутдинова, надежду Саенко, Владимира Попова и Андрея Степанченко.

В свердловском Избиркоме «КП-Екатеринбург» рассказали, что дата первого заседания нового состава, на котором выберут председателя, его заместителя и секретаря, пока не определена.

- Я думаю, что это будет в самое ближайшее время после 16 декабря. Возможно, 17 декабря, - заявили там.

Ранее стало известно, что председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов отказался возглавлять ее в новом созыве.

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