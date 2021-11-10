Владимир Русинов покидает пост главы свердловского избиркома

Русинов заявил о том, что не будет продолжать работу в комиссии, на заседании 9 ноября

Председатель избирательной комиссии Свердловской области отказался возглавлять ее в новом созыве. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в пресс-службе регионального Избиркома.

- Накануне на заседании ИКСО в повестке стоял вопрос о тех кандидатурах, которые сама ИКСО предложит для выдвижения. Владимир Иванович сообщил о том, что берет самоотвод, - заявили там.

Ранее ЦИК России предложила кандидатуры в новый состав комиссии. Региональному Заксобранию предложили члена ИКСО Ирины Бастриковой, а губернатору кандидатуру зампредседателя облизбиркома Елены Клименко.

- Согласно избирательному кодексу Свердловской области, семь членов облизбиркома с правом решающего голоса назначает Губернатор Свердловской области, еще семь - Законодательное собрание Свердловской области, - объяснили в региональном Избиркоме.

При этом в каждой семерке есть кандидатура, которую назначают по рекомендации ЦИК России. Остальные решения принимаются на основе предложений от политических партий, общественных организаций, представительных органов муниципальных образований и самой региональной комиссии.

Нынешний состав комиссии закончит работу в декабре 2021 года. Председателя, его заместителя и секретаря выберут на первом заседании нового состава из назначенных членов.

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