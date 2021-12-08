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Общество8 декабря 2021 16:56

Свердловчанка, на которую жаловался целый подъезд, выселила домашних птиц из своей квартиры

В жилище женщины обитали 23 гуся, 4 индюка и один петух
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: предоставлено пресс-службой Россельхознадзора Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой Россельхознадзора Свердловской области

Жительница Режа, на которую жаловался целый подъезд, все-таки выселила домашних птиц, обитавших в ее квартире, в сарай около дома. Известно, что в ее жилище находились 23 гуся, 4 индюка и один петух. Компанию им всем составляют еще и три кошки.

К женщине неоднократно приходили специалисты регионального Россельхознадзора и выписывали предупреждения, однако она отреагировала на них далеко не сразу.

- 8 декабря 2021 года женщина наконец-то выполнила ранее предъявленные требования управления Россельхознадзора по Свердловской области и перенесла всех птиц в сарай, - сообщают специалисты ведомства.

Напомним, почти год назад соседи пожилой свердловчанки начали жаловаться на неприятный запах в подъезде, тогда же и выяснилось, что местная жительница устроила настоящую ферму прямо в квартире.