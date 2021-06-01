Один серый, двадцать белых: на Урале пенсионерка держала в квартире индюков, гусей и петуха

Фото: предоставлено пресс-службой Россельхознадзора Свердловской области

Жительница уральского города Реж устроила в своей квартире ферму. Пенсионерка поселила в двушке на пятом этаже домашних птиц: среди обитателей 23 гуся, 4 индюка и один петух. Компанию им всем составляют еще и три кошки.

Почти год назад соседи пожилой свердловчанки начали жаловаться на неприятный запах в подъезде. Тогда же квартирной фермерше выписали предупреждение сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Но это не помогло. А 31 мая инспекторы уже сами нагрянули в эту квартиру.

Фото: предоставлено пресс-службой Россельхознадзора Свердловской области

- В марте 2021 года проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания, и на основании ходатайства гражданки инспекторами принято решение продлить предписание до мая. Однако требования надзорного органа так и не были исполнены. Животные не предоставляются хозяйкой ветеринарным специалистам для обследования, не вакцинированы и не идентифицированы, помет птиц не утилизируется в соответствии с законодательством и хранится в квартире, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Пенсионерке выписали еще одно предписание, по которому ей необходимо убрать животных из квартиры.

- Забрать животных мы у нее не можем, - уточнили в ведомства.