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Общество8 декабря 2021 9:25

Суд оправдал екатеринбурженку, заказавшую антидепрессанты из Польши

В отношении нее прекратили уголовное преследование
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Оказалось, что из антидепрессанта буприпион можно выделить наркотическое вещество эфедрон

Оказалось, что из антидепрессанта буприпион можно выделить наркотическое вещество эфедрон

Суд признал невиновной жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву, которая заказала в интернете незарегистрированный в России антидепрессант из Польши. Два года назад свердловчанке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook рассказала адвокат девушки Ирина Ручко.

- Рада сообщить, что уголовное преследование прекращено! – написала она.

Также адвокат опубликовал скриншот постановления суда. В документах говорится, что у Беляевой теперь есть право на реабилитацию. Кроме того, уголовное преследование по делу продолжится в отношении неустановленного лица.

Уголовное дело на Дарью Беляеву завели в 2019 году. Она заказала в интернете антидепрессант буприпион. Девушка убедилась, что его нет в списках запрещенных в России препаратов. По почте Дарье из Польши пришла упаковка Elontril на 30 таблеток.

Однако, когда она пришла забирать посылку в отделение на улице Бебеля, ее задержали сотрудники Кольцовской таможни. Они отслеживали препарат с того момент, как он пересек границу РФ. Специалисты выявили, что из этих таблеток можно выделить вещество эфедрон, которое запрещено в России. При этом Беляева состоит на учете у психиатра.

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