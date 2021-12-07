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Происшествия7 декабря 2021 17:32

В Свердловской области виновник аварии скрылся с места ДТП, в котором погибла его жена

Мужчина был пьян и не имел водительских прав
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Мужчину задержали, а автомобиль эвакуировали на стоянку. Фото: Госавтоинспекция

Мужчину задержали, а автомобиль эвакуировали на стоянку. Фото: Госавтоинспекция

В Свердловской области утром 7 декабря на трассе Верхотурье - Дерябино виновник аварии скрылся с места ДТП, в котором погибла его жена. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Мужчина на иномарке «Ниссан» не справился с управлением и улетел в кювет. После аварии водитель скрылся, а его 38-летняя жена скончалась на месте.

- Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки виновник аварии был разыскан, им оказался 43-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, - рассказали в Госавтоинспекции.

Мужчина пояснил, что поехал с женой в магазин, который находится в соседней деревне. После случавшегося, он испугался и убежал. Экспертиза показала, что во время аварии свердловчанин был сильно пьян. Виновника ДТП задержали, а автомобиль эвакуировали на стоянку.