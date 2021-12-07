Митрополит Евгений заявил, что Екатеринбург всегда носил одно имя

В Екатеринбурге сегодня, 7 декабря, начали отмечать День святой Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что на протяжении 300 лет Екатеринбург носит одно имя. При этом он, видимо, забыл, что с 1924 по 1991 годы столица Урала называлась Свердловск.

- Река времени стремительно течет и ведет нас к юбилею городу, к 300-летию со дня его основания. И вот уже в течение 300 лет наш город имеет имя, он носит имя святой Екатерины - удивительного человека, удивительной святой, - заявил митрополит во время поздравления горожан с днем святой.

Священнослужитель отметил, что не у каждого города есть свой святой покровитель. Митрополит Евгений пожелал екатеринбуржцам быть умными, здоровыми, добрыми и счастливыми.

В Екатеринбурге сегодня, 7 декабря, начали отмечать День святой Екатерины. В 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе началась Божественная литургия. В 12:30 у часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда прошел праздничный молебен.

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