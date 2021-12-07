Митрополит Евгений заявил, что Екатеринбург всегда носил одно имя

В Екатеринбурге сегодня, 7 декабря, начали отмечать День святой Екатерины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что на протяжении 300 лет Екатеринбург носит одно имя. При этом он, видимо, забыл, что с 1924 по 1991 годы столица Урала называлась Свердловск.
- Река времени стремительно течет и ведет нас к юбилею городу, к 300-летию со дня его основания. И вот уже в течение 300 лет наш город имеет имя, он носит имя святой Екатерины - удивительного человека, удивительной святой, - заявил митрополит во время поздравления горожан с днем святой.
Священнослужитель отметил, что не у каждого города есть свой святой покровитель. Митрополит Евгений пожелал екатеринбуржцам быть умными, здоровыми, добрыми и счастливыми.
В Екатеринбурге сегодня, 7 декабря, начали отмечать День святой Екатерины. В 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе началась Божественная литургия. В 12:30 у часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда прошел праздничный молебен.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка