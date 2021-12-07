В Екатеринбурге началось празднование Дня святой Екатерины

В 12:30 у часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда пройдет праздничный молебен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 7 декабря, начали отмечать День святой Екатерины. Именно она является небесной покровительницей города.

В 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе началась Божественная литургия, сообщает мэрия. Ее возглавили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Макаровский Гедеон, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, викарий Киевской митрополии и другие священники. При этом таинство прошло с соблюдением антиковидных мер.

В 12:30 у часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда пройдет праздничный молебен. На этом месте до 1930 года стоял Градо-Екатерининский собор.

Кроме того, в столице Урала с 18 ноября до 18 декабря пройдут Екатерининские дни. С 4 по 19 декабря в центре «Царский» пройдет выставка конкурса детского творчества «Град святой Екатерины». А с 9 по 15 декабря в КОСКе «Россия» пройдет православная ярмарка «Рождественский подарок».

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