Пять ресторанов Екатеринбурга стали номинантами премии «Пальмовая ветвь»

В Москве состоялся IV Форум лидеров фуд-индустрии. Фото: официальный сайт ресторана "Большой грузинский"

В Москве состоялся IV Форум лидеров фуд-индустрии, который проходит под эгидой премии ресторанных концепций «Пальмовая ветвь», сообщает информационное агентство "Уральский меридиан". В этом году пять лучший ресторанов Екатеринбурга попали в топ-100 лучший концепций в России.

Среди уральских заведений в список лучших попали Choclo, “Большой грузинский”, Estory, Kitchen at Pine Creek Golf Resort и Taco Mago. Эти рестораны получат отличительные знаки и будут претендовать на «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса-2022».

Напомним, что заведение «Большой грузинский» открылось 8 октября 2021 года в здании старинной Симановской мельницы. Заведение занимает два этажа. Ресторан заработал, несмотря на введение новых коронавирусных ограничений в Свердловской области.