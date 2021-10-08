В Екатеринбурге в здании старинной Симановской мельницы открылся новый грузинский ресторан

Открытие прошло 8 октября. Фото: сайт ресторана «Большой грузинский»
В Екатеринбурге на набережной Исети в здании старинной Симановской мельницы заработал новый ресторан «Большой грузинский». Об этом «КП Екатеринбург» рассказал ресторатор Кирилл Шлаен, который открыл заведение.
Открытие прошло 8 октября. Сейчас в ресторане 120 мест, после окончания всех работ их число вырастет до 250. Заведение занимает два этажа. Здание мельницы отреставрировала компания «УГМК-Застройщик». Также она вложила 50 миллионов в ресторан «Большой грузинский».
Заведение заработало, несмотря на то, что в скором времени в Свердловской области могут появиться новые коронавирусные ограничения. В регионе собираются ввести зоны, свободные от коронавируса, и попасть в них можно будет только по специальному QR-коду, который получат привитые от COVID-19 жители и те, кто уже переболел инфекцией. Однако Шлаена это не пугает.
«УГМК-Застройщик» вложила в ресторан 50 миллионов рублей и отреставрировала здание мельницы. Фото: сайт ресторана «Большой грузинский»
- Над этим проектом много месяцев велась работа и я думаю, что нет причин отказываться от открытия. За последние полтора года все рестораторы привыкли работать в условиях ограничений. Ресторан начнет работать в любом случае, - рассказал он.
Кроме того, ресторатор отметил, что с первого дня работы «Большой грузинский» предлагает доставку блюд на дом. Помимо этого, ресторатор рассказал, что в здании Симановской мельницы до конца 2021 года должны открыться еще два заведения. Их концепция пока держится в тайне.
- Все эти концепции будут связаны с Екатеринбургом и с этим местом, - заключил Шлаен.
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