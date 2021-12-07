Нижнетагильские власти увеличили стоимость строительства моста через городской пруд

Причиной увлечения стоимости на строительство послужил рост цен на стройматериалы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила разрешили увеличить стоимость контракта на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, цена вырастит на 30% от первоначальной суммы.

Причиной увлечения стоимости на строительство послужил рост цен на стройматериалы. Точная сумма пока неизвестна.

Строительство переправы началось еще в 2020 году. Подрядчиком стала компания «Альмакогрупп», с которой был заключен договор на 3,98 миллиардов рублей. Протяженность моста будет составлять 25 метров в ширину и 434 метра в длину. Достроить мост планируют в следующем году.

Ранее в Екатеринбурге после реконструкции открыли движение по Макаровскому мосту. Ремонт путепровода шел последние четыре года.