В Екатеринбурге после реконструкции открыли движение по Макаровскому мосту

Все это время общественный транспорт и автомобилисты города мучились в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наконец-то открыли движение по Макаровскому мосту на улице Челюскинцев. Путепровод закрывали на очередную реконструкцию в 2017 году, все это время общественный транспорт и автомобилисты города мучились в пробках и искали пути объезда. Стоимость первого этапа работ составила один миллиард рублей. На втором этапе к новому мосту пристраивают еще три полосы с южной стороны и продлевают трамвайные пути. На него власти города должны выделить более 1,5 миллиарда рублей.

Путепровод должны были открыть в 2023 году, однако весной мэр уральской столицы Алексей Орлов пообещал, что объект сдадут на два года раньше. В июле строители приступили к соединению уже готовой половинки Макаровского моста с той, которая сейчас строится. Для этого до сегодняшнего дня по выходным они перекрывали движение по нему полностью.

Стоимость первого этапа работ составила один миллиард рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 2022 году на объекте будет выполнено благоустройство съезда № 2, устройство очистных сооружений на левом берегу, архитектурная подстветка, демонтаж низководного моста, все работы завершат к концу лета, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что в следующем году на строящейся половинке моста откроют уже и трамвайное движение. Ориентировочно это случится во 2-3 квартале.