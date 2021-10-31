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Общество31 октября 2021 10:42

В Екатеринбурге после реконструкции открыли движение по Макаровскому мосту

Ремонт путепровода шел последние четыре года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Все это время общественный транспорт и автомобилисты города мучились в пробках

Все это время общественный транспорт и автомобилисты города мучились в пробках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наконец-то открыли движение по Макаровскому мосту на улице Челюскинцев. Путепровод закрывали на очередную реконструкцию в 2017 году, все это время общественный транспорт и автомобилисты города мучились в пробках и искали пути объезда. Стоимость первого этапа работ составила один миллиард рублей. На втором этапе к новому мосту пристраивают еще три полосы с южной стороны и продлевают трамвайные пути. На него власти города должны выделить более 1,5 миллиарда рублей.

Путепровод должны были открыть в 2023 году, однако весной мэр уральской столицы Алексей Орлов пообещал, что объект сдадут на два года раньше. В июле строители приступили к соединению уже готовой половинки Макаровского моста с той, которая сейчас строится. Для этого до сегодняшнего дня по выходным они перекрывали движение по нему полностью.

Стоимость первого этапа работ составила один миллиард рублей

Стоимость первого этапа работ составила один миллиард рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 2022 году на объекте будет выполнено благоустройство съезда № 2, устройство очистных сооружений на левом берегу, архитектурная подстветка, демонтаж низководного моста, все работы завершат к концу лета, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что в следующем году на строящейся половинке моста откроют уже и трамвайное движение. Ориентировочно это случится во 2-3 квартале.

Путепровод открыли раньше срока на два года

Путепровод открыли раньше срока на два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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