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Общество6 декабря 2021 15:08

Крупный застройщик заинтересовался землей бывшего молокозавода в Екатеринбурге

Постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подробностей относительно параметра проекта пока нет

Подробностей относительно параметра проекта пока нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге крупный застройщик «Форум групп» собирается выкупить землю бывшего молокозавода, который располагается на пересечении улиц Челюскинцев – Восточной – Короленко. Постановление об этом подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

- Получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга задание на разработку проектов, а также представить подготовленные в соответствии с заданием проекты, - говорится в постановлении, подписанном Алексеем Орловым.

Подробностей относительно параметра проекта нет. Известно, что завод закрылся еще в августе 2021 года. В пресс-службе застройщика пока не комментируют полученную информацию.