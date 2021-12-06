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Общество6 декабря 2021 12:27

В Камышлове сотрудники «Водоканала» получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Предприятие задолжало работникам больше двух миллионов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Во время проверки ведомства выяснилось, что предприятие не выплатило своим работникам больше двух миллионов рублей

Во время проверки ведомства выяснилось, что предприятие не выплатило своим работникам больше двух миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове сотрудники местного «Водоканала» обратились в прокуратуру после того, как им задолжали зарплату за октябрь. Во время проверки ведомства выяснилось, что предприятие не выплатило своим работникам больше двух миллионов рублей.

- В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор внес представление об устранении нарушений закона. После этого вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее стало известно, что Свердловский Минздрав перечислил тавдинским медикам компенсационные выплаты за переезд в город с численностью до 50 тысяч жителей только после вмешательства прокуратуры.

Ведомство выяснило, что в июле 2020 года медиков приняли на должности фельдшеров. После этого они подали заявление о выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей. Однако региональный Минздрав отказал им.