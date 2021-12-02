Минздрав выплатит компенсацию тавдинским медикам после вмешательства прокуратуры

В июле 2020 года медиков приняли на должности фельдшеров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловский Минздрав перечислил тавдинским медикам компенсационные выплаты за переезд в город с численностью до 50 тысяч жителей только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
- Тавдинская городская прокуратура по обращению трех фельдшеров скорой медицинской помощи ГАУЗ Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» провела проверку соблюдения требований законодательства при предоставлении мер социальной поддержки, - говорится в сообщении.
Ведомство выяснило, что в июле 2020 года медиков приняли на должности фельдшеров. После этого они подали заявление о выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей. Однако Свердловский Минздрав отказал им.
Прокуратуры установила, что оснований для отказа не было. Прокурор направил в суд иск. Заявление удовлетворили. Теперь трем медикам должны выплатить по 500 тысяч рублей. Решение еще не вступило в силу.
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