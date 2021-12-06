В клубнике, которую привезли на Урал из Армении, нашли опасного вредителя

Насекомое в настоящее время признано одним из наиболее опасных вредителей. Фото: Россельхознадзор Свердловской области

В клубнике, которую привезли на Урал из Армении, нашли западного цветочного трипса. Об этом сообщает Россельхознадзор по Свердловской области.

- Всего было привезено 298 килограмм ягод, и только в одном килограмме нашли опасного вредителя. Зараженные ягоды сразу же были уничтожены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Россельхознадзоре.

Это малозаметное насекомое в настоящее время признано одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений. Он питается земляникой, виноградом, персиком и другими фруктовыми и овощными культурами. Его нашли среди свежих ягод во время проверки.

Ранее в Екатеринбурге санитарные службы нашли вредителей в овощах и фруктах. Продукцию, которая оказалась, заражена вредителями не допустили к поставкам на территорию страны, чтобы избежать распространения указанных вредных организмов.