В Екатеринбурге санитарные службы нашли вредителей в овощах и фруктах

Продукцию, которая оказалась, заражена вредителями не допустили к поставкам на территорию страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор Свердловской области провел проверку сельскохозяйственной продукции, которую привозят в Екатеринбург. По итогам проверки санитарными службами было вывялено огромное количество вредителей в овощах и фруктах.

- За период с 2 по 8 августа 2021 года Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору было выявлено в 59 случаях 13 видов карантинных вредных объектов во ввозимой подкарантинной продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукцию, которая оказалась, заражена вредителями не допустили к поставкам на территорию страны, чтобы избежать распространения указанных вредных организмов.

По данным Россельхознадзора, были выявлены вредители: картофельная моль, средиземноморская плодовая муха, белая ржавчина хризантем, пурпурный церкоспороз, многоядная муха-горбатка, восточная плодожорка, восточная фруктовая муха, вирус мозаики пепино, табачная белокрылка, западный цветочный (калифорнийский) трипс, повилики,горчак ползучий, табачная белокрылка, зерновка рода калособрухус.